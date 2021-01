Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu. Ei vor depune juramantul in fața foștilor președinți, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Știre in curs de actualizare…

- Marii electori americani s-au reunit luni de-a lungul Statelor Unite pentru a aproba victoria lui Joe Biden, conform AFP.Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama, care va deveni pe 20 ianuarie al 46-lea presedinte din istoria tarii, va tine un discurs seara de la Wilmington (Delaware) pentru a celebra…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, implineste vineri 78 de ani, la fix doua luni inainte de instalarea sa la Casa Alba pentru a-i succede lui Donald Trump, consemneaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama va depune juramantul la 20 ianuarie 2021, devenind cu aceasta ocazie…

- Curtea Suprema a Statelor Unite, cu majoritate conservatoare, a inceput marti audierea pledoariilor in ce priveste tentativa unor state guvernate de republicani si sustinute de administratia Donald Trump de a obtine anularea reformei sanatatii din mandatul lui Barack Obama, transmite Reuters.…

- Președintele-ales Joe Biden l-ar putea numi pe fostul președinte Barack Obama ambasador al Statelor Unite in Marea Britanie, conform unor surse citate de Sunday Times. Numirea lui Barack Obama ar putea fi o surpriza neplacuta pentru prim-ministrul britanic Boris Johnson, in urma unor declarații pe care…

- Joe Biden și Donald Trump au început luni un joc în doi care ar putea dura saptamâni întregi: primul s-a adresat americanilor implorându-i sa poarte masca împotriva Covid-19, al doilea și-a reglat conturile cu secretarul de stat al Apararii, Mark Esper, pe care l-a…

- Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . AFP califica anuntul drept “o victorie care…