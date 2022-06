Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a criticat companiile petroliere americane, indemnandu-le sa creasca productia si amenintandu-le cu o taxa pentru rascumpararea de actiuni. In acelasi timp, liderul american a evidentiat in mod special Exxon Mobil Corporation.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat luni, 30 mai, ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot ajunge in Rusia, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Precizarea liderului de la Casa Alba a venit in urma unor informații potrivit carora administrația Biden se pregatește…

- Liderul american a declarat miercuri ca se va deplasa alaturi de soția sa in Uvalde, in ”urmatoarele zile”, pentru a se intalni cu familiile celor 19 copii si doi profesori ucisi la o școala primara de un tanar de 18 ani, potrivit CNN."Jill si cu mine vom calatori in Texas in urmatoarele zile pentru…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa ceara Congresului sa deblocheze o suma suplimentara de 33 de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi, suma care include ajutoare militare in valoare de 20 de miliarde de dolari, anunta joi un oficial amerian de rang inalt, informeaza News.ro…

- Presedintele american Joe Biden l-a anuntat miercuri pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski ca Statele Unite acorda Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 800 de milioane de dolari - constand in echipament greu -, anunta Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest nou ajutor militar…

- „Nu retractez nimic si nu imi cer scuze”, a spus presedintele Joe Biden luni la Casa Alba, referindu-se la afirmatia despre liderul rus Vladimir Putin, de sambata, de la Varsovia, el subliniind ca nu si-a exprimat o schimbare de regim, ci „o opinie bazata pe emotiile sale din acea zi”, transmite News.ro.…

- Președintele american Joe Biden a declarat, in discursul sau de la Varșovia , ca președintele rus Vladimir Putin „nu poate ramane la putere”. Casa Alba a transmis ulterior ca „nu este un apel la schimbarea regimului”, noteaza CNN . „Pentru numele lui Dumnezeu, acest om nu poate ramane la putere“, a…

- Joe Biden va avea, vineri, o discuție cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in contextul in care Statele Unite face presiuni asupra Chinei pentru a nu oferi sprijin Rusiei in razboiul impotriva Ucrainei. Cei doi lideri vor discuta despre gestionarea competitiei intre cele doua tari, despre ofensiva rusa…