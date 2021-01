Stiri pe aceeasi tema

- Liderul minoritatii democrate din Senat Chuck Schumer i-a cerut joi vicepresedintelui Mike Pence sa-l demita pe presedintele Donald Trump dupa violentele comise de sustinatorii acestuia miercuri la Capitoliu, sediul Congresului american, relateaza AFP. ''Ceea ce s-a intamplat ieri…

- Victoria presedintelui ales Joe Biden de la scrutinul prezidential din 3 noiembrie a fost ratificata, joi, 7 ianuarie, de Congresul SUA. Conform EFE și Agerpres, ratificarea are loc imediat dupa asaltul asupra Congresului comis de sustinatori ai lui Donald Trump. Susținatorii presedintelui in exercitiu…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, ii cere vicepresedintelui Mike Pence sa sustina actiunile sale de blocare in Congres a validarii rezultatului scrutinului prezidential, castigat de Joseph Biden. Donald Trump sustine ca Mike Pence, care miercuri va prezida sesiunea plenara a Congresului…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este implicat intr-un nou scandal urias dupa ce in presa a aparut o inregistrare in care acesta incearca sa convinga un oficial din statul Georgia „sa-i faca rost” de peste 10.000 de voturi, care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor prezidentiale.…

- Joe Biden - care nu a fost inca instalat presedinte al Statelor Unite dupa victoria anuntata sambata in alegerile prezdidentiale - si vicepresedinta sa Kamala Harris, care si-a exprimat vointa de a restaura rapid ”sufletul Americii”, isi incep saptamana aceasta tranzitia la Casa Alba cu doua prioritati…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- De la reședința sa din Wilmington, Delaware, mesajul catre americani a fost cam in aceiași termeni ca in zilele precedente: aveți rabdare, fiți calmi, vom caștiga. Insa unele nuanțe arata ca Joe Biden se pregatește deja de revenirea la Casa Alba ca președinte. Deși era așteptata inca de dimineața, apariția…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…