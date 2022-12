Declarația președintelui Joe Biden despre Acordul cu Iranul apare intr-un video care circula marti pe Twitter si a careui autenticitate nu a fost contestata de Casa Alba."Comentariile presedintelui sunt conforme cu ceea ce spunem despre JCPOA, care nu este prioritatea noastra in acest moment", a declarat John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba, intrebat despre imaginile in care Biden comenteaza acordul nuclear iranian video in timpul unei discutii de marti cu jurnalistii."Nu ne asteptam sa existe un acord in viitorul apropiat", a mai declarat el,…