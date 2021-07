Presedintele american Joe Biden a dat asigurari vineri ca retragerea trupelor SUA din Afganistan nu se va incheia mai repede decat era prevazut, ca raspuns la o intrebare in legatura cu probabilitatea unei finalizari a procesului zilele urmatoare, relateaza AFP.



"Suntem exact pe traiectoria planificata", a afirmat el in timpul unei conferinte de presa, in momentul in care talibanii continua sa castige teren in Afganistan.



Statele Unite au anuntat ca ultimele lor trupe vor parasi Afganistanul pana pe 11 septembrie.



Intrebarile s-au inmultit insa recent cu privire…