Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a discutat luni cu premierul italian Giorgia Meloni despre scurta revolta a mercenarilor rusi impotriva Kremlinului si a invitat-o, de asemenea, sa viziteze Casa Alba in luna iulie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, potrivit Reuters, citat de news.ro.Biden a vorbit…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, lanseaza o declarație de razboi fața de Ministerul Apararii de la Moscova, dupa ce o tabara Wagner ar fi fost lovita de o racheta ruseasca. Informația este negata insa de Ministerul Apararii. Șoigu promite ca „se va ocupa de cei care ii distrug…

- Obiectivul demilitarizarii Ucrainei, declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, a fost „in mare parte indeplinit”, sustine Kremlinul, citat duminica de EFE. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai mult sisteme de armament furnizate de…

- Razboi in Ucraina, ziua 479. Presedintele ucrainean a exclus din nou orice negociere cu Rusia, declaratie facuta vineri dupa o intalnire cu lideri africani veniti sa incerce o mediere intre Kiev si Moscova, relateaza AFP.

- Presedintele rus a apreciat marti ca Ucraina a pierdut intre 25% si 30% din vehiculele militare, adica tancuri, vehicule de lupta ale infanteriei si blindate primite din partea aliatilor sai occidentali in contraofensiva pe care armata ucraineana a lansat-o pentru eliberarea teritoriilor ocupate de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dat "asigurari categorice" omologului sau american Joe Biden ca avioanele de lupta F-16 care vor fi furnizate Kievului nu vor ataca teritoriul rusesc, relateaza AFP si Reuters, citandu-l pe liderul de la Casa Alba.Liderul american, care a sustinut o conferinta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a dat „asigurari categorice” omologului sau american Joe Biden ca avioanele de lupta F-16 care vor fi furnizate Kievului nu vor ataca teritoriul rusesc, relateaza AFP si Reuters, citandu-l pe liderul de la Casa Alba. Liderul american, care a sustinut o conferinta…

- Un studiu Reveal Marketing Research arata ca 7 din 10 angajați știu sau și-ar dori sa știe salariile colegilor de munca. De asemenea, 46% dintre angajați declara ca exista disparitați salariale de gen pentru poziții similare la actualul loc de munca. CITESTE SI Joe Biden a semnat, China da lovitura:…