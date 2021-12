Joe Biden, consultări cu președintele României, pe fondul tensiunilor Rusia-Ucraina. Klaus Iohannis a cerut consolidarea flancului Estic al NATO Discuțiile au prilejuit un schimb de opinii cu privire la impactul acțiunilor Rusiei asupra securitații aliaților și partenerilor din regiune și coordonarea intre statele aliate.In intervenția sa, Președintele Klaus Iohannis a salutat dialogul in Formatul București 9 (B9), fapt ce confirma valoarea acestui format de consultare și coordonare intre aliați, mai ales in contextul actual al provocarilor de securitate din Vecinatatea Estica a NATO, potrivit presidency.roPreședintele Romaniei a subliniat importanța informarii, coordonarii și consultarii aliaților in fața acestor provocari de securitate,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

