Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, va avea joi consultari cu noua tari est-europene membre ale NATO, printre care Romania, in privinta summitului cu omologul sau rus, Vladimir Putin, si temerilor unei invazii a Ucrainei, a anuntat miercuri Casa Alba, noteaza AFP.

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat luni ca partidul va avea propria propunere de premier la consultarile cu președintele Klaus Iohannis și a precizat ca Ministerul Finanțelor “este crucial” pentru liberali. Intrebat de jurnaliști daca ar prefera ca PNL sa faca guvern cu USR sau PSD, Florin Cițu…

- Klaus Iohannis a declarat ca nu mai face consultari pana cand partidele politice nu vor termina negocierile, astfel incat sa formeze o majoritate “asumata” pentru a forma un guvern: “Este foarte clar ca incercarile de a forma guverne minoritare nu au dus la rezultate”. Președintele este obligat, conform…

- Președintele UDMR are rețineri in privința desemnarii unui militar la conducerea unui givern politic, deși este o sotiație excepționala. Kelemen Hunor susține ca se va așeza la masa negocierilor cu PNL, in cazul in care Nicolae Ciuca va fi desemnat ca premier de catre președintele Klaus Iohannis. …

- Klaus Iohannis a dezvaluit, se pare, secretul pentru care este venerat de insuși premierul Florin Cițu. In timpul declarațiilor de presa, de miercuri seara, cu privire la noile restricții, președintele Romaniei, vizibil in inconfort, și-a invartit compulsiv inelul de pe deget. Contextul recent cu eroul…