- S-a dat sentința! Fostul polițist care a stat timp de noua minute cu genunchiul pe gatul lui George Floyd a fost gasit vinovat pentru toate capetele de acuzare. Flyod era intins pe burta si cu mainile incatusate la spate și striga ca nu mai putea respira. De altfel, ultimele lui cuvinte au fost ”I can`t...…

- Presedintele american Joe Biden a declarat marti seara, de la Casa Alba, ca verdictele in procesul fostului politist Derek Chauvin din Minneapolis, acuzat de uciderea lui George Floyd, in mai 2020, reprezinta „un pas inainte” si a spus ca natiunea inca se confrunta cu rasismul sistemic in toate situatiile,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca dovezile din proces privind responsabilitatea unui ofițer de poliție alb în moartea lui George Floyd au fost „copleșitoare”, potrivit AFP."Ma rog ca verdictul sa fie corect. În opinia mea, este copleșitor. Nu aș spune…

- Președintele SUA, Joe Biden, a deplâns luni moartea „tragica” a unui tânar afro-american, Daunte Wright, ucis cu o zi înainte de poliție în timpul unei opriri de trafic, în timp ce a cerut protestatarilor sa ramâna „pașnici” dupa o prima noapte…