- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- Congresul american l-a validat pe Joe Biden in funcția de Președinte al SUA. Joe Biden a avut 306 electori validați fața de 232 pentru Donald Trump. Joe Biden va fi investit in funcție pe 20 ianuarie. In pofida obiecțiilor din partea republicanilor fața de rezultatele alegerilor din Arizona și Pennsylvania,…

- Sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul este asteptat sa-l valideze rezultatul acestora si sa-l confirme pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite.

- Daca pana acum se vorbea de o pura formalitate, luni, 14 decembrie, marii electori americani au confirmat alegerea lui Joe Biden la președinția Statelor Unite, cu 306 voturi, contra 232 pentru de acum predecesorul sau, Donald Trump. Rezultatul va fi proclamat la 6 ianuarie in Congresul american, chiar…

- Colegiul Electoral se reuneste, astazi, pentru a alege, dintre democratul Joe Biden si republicanul Donald Trump, pe cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite. Marii electori americani trebuie sa oficializeze victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din noiembrie. In acest an, votul lor…

- Donald Trump a fost surprins in timp ce poza alaturi de o mireasa și domnișoarele sale de onoare. Acesta tocmai ce coborase din caruciorul de golf și se afla in drum spre casa clubului. Trump a zambit și nu a fost intrebat de rezultatul alegerilor, deși toate televiziunile il anunțau caștigator pe…

- Candidatul democrat Joe Biden va caștiga alegerile din Statele Unite și va devenit al 46-lea președinte al țarii, conform predicțiilor CNN. Joe Biden a ajuns la 273 de voturi dupa ce a obținut victoria in statul Pennsylvania, conform CNN. Joe Biden a caștigat statul Pennsylvania cu o diferența de aproximativ…

- Cifrele devenite publice joi la ora 8:14 il situau pe Joe Binde in continuare pe drumul spre victorie. Sa nu ne grabim, spun reputati analisti politici americani si europeni. Sa ne amintim de scrutinul prezidential din 2016, soldat cu victoria lui Donald Trump. La scrutinul prezidential, joi dimineata,…