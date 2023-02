Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa adresarea sa, am discutat cu Președintele american despre consecințele razboiului din Ucraina asupra Republicii Moldova și despre eforturile noastre de a menține pacea și ordinea publica in țara. Ii suntem recunoscatori poporului american și pentru ajutorul oferit de catre Guvernul SUA in ultimul…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat luni o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022.

- Presedintele american, Joe Biden, a ajuns luni la Kiev, intr o vizita surpriza Corespondentul The Economist la Kiev a publicat si o inregistrare video pe Twitter, cu presedintele american, care se plimba pe strazile din Kiev.Dupa cum se poate vedea in video de mai jos, oficialul este inconjurat de oameni…

- Președintele american Joe Biden, care la 80 de ani nu-si ascunde ambitia de a candida pentru un nou mandat, este „in stare buna de sanatate”, „viguros” si „apt” pentru a-si indeplini atributiile, a stabilit medicul sau, in urma unui control medical de rutina.

- Republicanii l-au acuzat pe presedintele SUA, Joe Biden, ca nu este interesat de „realitatea dura'' cu care se confrunta populatia si au deplans faptul ca administratia sa este „sechestrata'' de stanga radicala, transmite EFE.

- Niciun document clasificat nju a fost gasit gasit in perchezitia de miercuri la resedinta balneara a presedintelui american Joe Biden, la Rehoboth, in Delaware (est), anunta avocatul sau personal Bob Bauer, insa anchetatorii au luat cu ei documente legate de activitatea vicepresedintelui democrat (2006-2017),…

- Președintele SUA, Joe Biden, a avut o convorbire telefonica, vineri, cu mama și tatal vitrel al lui Tyre Nichols, barbatul afro-american care a murit la trei zile dupa ce a fost batut de polițiști, a informat Casa Alba.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi un nou ajutor american de 2,5 miliarde de dolari pentru securitatea alimentara in Africa, cu ocazia unui summit la Washington care a reunit aproximativ 50 de lideri africani, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…