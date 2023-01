Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc indeamna la pace, duminica, de Craciun, in alocutiunea si binecuvantarea sa anuala ”Urbi et Orbi”, in fata unei multimi adunate in Piata Sfantul Petru, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Viitorul prim-ministru israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca a fost o "greșeala" ca Donald Trump sa se intalneasca cu rapperul Ye (cunoscut anterior sunt numele Kanye West) și cu activistul Nick Fuentes, care au facut amandoi remarci antisemite, potrivit The Times of Israel. Fii la curent…

- Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor care investigheaza violentele comise la Capitoliu in ianuarie 2021 de simpatizantii fostului presedinte Donald Trump va prezenta in decembrie concluziile anchetei, conform agentiei Reuters, citata de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In timp ce predecesorul sau Donald Trump a anuntat o a treia candidatura la Casa Alba, presedintele Joe Biden a scris pe Twitter: "Donald Trump a dezamagit America", transmite CNN, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Joe Biden a facut un ultim apel, in ajunul alegerilor partiale de marti, pentru ca democratii sa protejeze democratia prin infrangerea republicanilor lui Donald Trump, in cadrul unor alegeri care, potrivit sondajelor, ar putea rasturna puterea la Washington, transmite AFP. Fii…

- Presedintele american Donald Trump a oferit unul dintre cele mai puternice indicii privind o noua candidatura pentru Casa Alba, declarand unei multimi adunate in Sioux City, Iowa, ca „foarte, foarte, foarte probabil o va face din nou” in 2024, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Adunarea Generala a ONU a votat joi cu o majoritate covarșitoare pentru a condamna pentru al 30-lea an embargoul economic american asupra Cubei, administrația Biden continuand opoziția fostului președinte Donald Trump și refuzand sa revina la abținerea administrației Obama din 2016, transmite Associated…