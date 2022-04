Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a denuntat, miercuri seara, "atrocitatile" si "crimele de razboi" comise de trupele ruse in Ucraina si a avertizat ca va intensifica presiunile asupra Administratiei presedintelui Vladimir Putin, in contextul in care Washingtonul a aplicat noi sanctiuni,…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a denuntat, miercuri seara, "atrocitatile" si "crimele de razboi" comise de trupele ruse in Ucraina si a avertizat ca va intensifica presiunile asupra Administratiei presedintelui Vladimir Putin, in contextul in

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, nu are niciun plan de a discuta cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pana cand nu va exista o reducere „serioasa” a razboiului din Ucraina, anunta Kate Bedingfield, un purtator de cuvant al Casei Albe. „Nu exista niciun plan in momentul de fata. Noi am…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…

- Rusia amenința ca rupe relațiile cu Statele Unite, dupa ce președintele american Joe Biden l-a numit pe omologul sau rus Vladimir Putin „criminal de razboi” și „dictator criminal”, relateaza The Guardian.

- Statele Unite nu vor trimite militari in Ucraina și nici nu se vor implica intr-o confruntare directa cu Rusia, a anunțat, joi, Jean Peski, purtatoarea de cuvant de la Casa Alba, in contextul conflictului din Ucraina, informeaza presa americana și Digi 24. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia…

- Marea Britanie l-a indemnat, luni, pe Vladimir Putin sa „faca un pas inapoi” in criza din Ucraina, avertizand ca orice incursiune a trupelor rusești in țara vecina va declanșa sancțiuni impotriva companiilor și oligarhilor, persoanelor apropiate de Kremlin, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…