Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a anunțat ca suspectul arestat pentru atacul asupra scriitorului Salman Rushdie se numește Hadi Matar, are 24 de ani și este din Fairview, New Jersey, stat invecinat cu statul New York. Barbatul care l-a injunghiat pe scriitorul in varsta de 75 de ani a fost pus sub acuzare pentru tentativa…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat luni in direct la televiziune moartea liderului Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in Afganistan printr-o lovitura cu drona, o noua lovitura pentru organizatia terorista, comenteaza AFP. „Sambata, la ordinul meu, Statele Unite au efectuat o lovitura…

- Autorul masacrului din apropiere de Chicago care a facut sapte morti si peste 30 de raniti in cursul defilarii cu ocazia zilei nationale a Statelor Unite la inceputul lui iulie, a fost inculpat miercuri pentru 117 capete de acuzare, a anuntat procurorul care se ocupa de caz, noteaza AFP. Robert Crimo,…

- Robb Elementary School din Uvalde, Texas - unde un barbat inarmat a ucis 19 elevi si doi profesori - va fi demolata, a declarat primarul orasului, transmite BBC. Primarul Don McLaughlin a facut aceasta afirmatie marti, in cadrul unei sedinte de consiliu tensionate si emotionante, in care locuitorii…

- Cel putin trei persoane au fost ucise miercuri, intr-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma, sudul Statelor Unite, a anuntat politia locala, indicand ca suspectul este si el mort, noteaza AFP, citat de Agerpres . „Putem confirma ca patru persoane au murit, printre care atacatorul”, intr-un atac…

- Cel putin trei persoane au fost ucise miercuri intr-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma, sudul Statelor Unite, a anuntat politia locala, indicand ca suspectul este si el mort, noteaza AFP. „Putem confirma ca patru persoane au murit, printre care atacatorul”, intr-un atac armat la spitalul…

- Președintele american Joe Biden a reacționat dupa ce 21 persoane, 19 copii si doi adulti, au fost ucise, in urma unui atac armat comis de un tanar de 18 ani. Barbatul a deschis focul intr-o scoala primara din statul american Texas.

- Președintele american Joe Biden a cerut marți tuturor americanilor sa respinga „otrava” supremației albe, adresandu-se familiilor și oficialilor locali din Buffalo, New York, locul a ceea ce poliția spune ca este o masa motivata rasial, potrivit Reuters.