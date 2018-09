Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca a trimis Corpul de control pentru a identifica obstacolele care blocheaza demararea constructiei tronsonului de autostrada dintre Pitesti si Sibiu. "Este adevărat, una dintre probleme este (...) infrastructura, am discutat despre autostrada Piteşti-Sibiu.…

- Calin Popescu Tariceanu intervine in scandalul momentului. Pe pagina sa de Facebook, acesta comenteaza in termeni duri protestele de strada. "Am urmarit cu multa ingrijorare protestele violente care au avut loc pe parcursul zilei de ieri in zona Pieței Victoria și cred ca reacția tuturor…

- Uniunea Europeana indeamna companiile sa intensifice afacerile cu Iranul, a declarat marti Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, parand sa ignore sanctiunile impuse regimului de la Teheran de presedintele SUA, Donald Trump."Facem tot…

- Barack Obama s a nascut pe 4 august 1961, in Honolulu, Hawaii. A fost al 44 lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, fiind primul afro american ales in aceasta functie, in urma alegerilor prezidentiale din 4 noiembrie 2008, alaturi de Joe Biden ca vicepresedinte. A fost investit in functie la…

- Ioan Mircea Pașcu spune ca Rusia a provocat ploile din Romania și Grecia, pentru a avea soare la Campionatul Mondial de fotbal, iar cosmonautul Dumitru Prunariu il aproba. Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pașcu, a sugerat intr-o postare pe Facebook, ca Rusia ar fi influențat clima pentru a-și asigura…

- Istoria moderna a Romaniei a fost marcata de o serie de asasinate politice. Majoritatea au fost planificate pentru indepartarea adversarilor politici sau in numele unor ideologii extremiste. Asasinatele au luat, in anumite cazuri, proportiile unor masacre.

- Regiunile slab dezvoltate in domenul inovarii, din intreaga Uniune Europeana, inclusiv Romania, au la dispoziție mecanismul „Calea catre excelența”, in valoare de 3 milioane de euro, pentru perioada 2018-2020, prin care pot primi sprijin adaptat și expertiza de la Comisia Europeana.