Joe Biden: Combaterea schimbărilor climatice creează importante oportunităţi economice Presedintele american Joe Biden a evocat marile oportunitati economice pe care le creeaza lupta impotriva schimbarilor climatice, in a doua zi a summitului privind clima organizat online de Washington, relateaza dpa.



Potrivit lui Biden, combaterea crizei climatice poate genera milioane de locuri de munca bine platite in toata lumea, de exemplu prin extinderea folosirii mobilitatii electrice si a energiilor regenerabile.



Crearea de locuri de munca se afla si in centrul programul major de innoire a infrastructurii SUA propus recent de administratia sa, a amintit Joe Biden.

