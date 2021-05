Joe Biden cere serviciilor secrete un raport despre originea COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Deși contestata mult timp de experți și clasificata drept o conspirație, teoria potrivit careia virusul SARS-CoV-2 a scapat din laboratorul din Wuhan a revenit in forța in ultimele saptamani. Chiar daca in continuare este necunoscuta, originea Covid-19 reprezinta motivul unui schimb de replici dure…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat, marti, ca aproape jumatate dintre liderii planetei i-au solicitat vaccinuri anti-COVID-19. Acesta a spus ca va acorda ajutor, insa ramane evaziv in ceea ce priveste calendarul acestuia.

- Comunitatea americana de informatii nu ttie cu exactitate cand si cum s-a transmis pentru prima oara coronavirusul SARS-CoV-2, care a declansat pandemia de COVID-19, a afirmat miercuri sefa serviciilor de informatii din SUA, Avril Haines, potrivit Reuters.

- Bolile, decalajul dintre cei bogați și cei saraci, schimbarile climatice și conflictele din interiorul și dintre națiuni vor reprezenta provocari și mai mari in deceniile urmatoare, pandemia de Covid-19 inrautațind deja unele dintre aceste probleme, releva un raport al serviciilor de informatii americane…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a afirmat sambata ca administratia sa va face luni un anunt legat de Arabia Saudita, in urma unui raport al serviciilor americane de informatii care au ajuns la concluzia ca printul mostenitor Mohammed bin Salman a aprobat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi,…