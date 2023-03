Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a cerut Congresului pentru 2024 cel mai mare buget de aparare pe timp de pace, 886 miliarde de dolari, care include o majorare cu 5,2% a platii militarilor, dar si fonduri suplimentare pentru munitii.

- Presedintele SUA, Joseph Biden, propune un buget pentru aparare si securitate in valoare de 886 de miliarde de dolari, un record pentru o perioada de pace, marcata insa de efectele generate de invazia militara rusa in Ucraina si de preocuparile privind as

- Presedintele SUA, Joseph Biden, propune un buget pentru aparare si securitate in valoare de 886 de miliarde de dolari, un record pentru o perioada de pace, marcata insa de efectele generate de invazia militara rusa in Ucraina si de preocuparile privind ascensiunea Chinei, transmite agenția Reuters.Conform…

- SUA au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Acest nou ajutor, care nu provine din rezervele armatei americane si,…

- Statele Unite au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Acest nou ajutor, care nu provine din rezervele armatei americane…

- Președintele SUA, Joe Biden, a promulgat joi legea bugetului federal, care include o suma colosala de 1.700 de miliarde de dolari, inclusiv 45 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Textul primise sprijinul unor republicani, asigurand o adoptare facila și oferindu-i lui Joe Biden un succes legislativ…

- Vizita lui Zelenski in SUA a fost un succes mediatic, dar administratia Biden a refuzat cea mai mare parte a solicitarilor privind livrarile de armament, arata New York Times. „Administratia Biden continua sa se opuna trimiterii de tancuri, avioane de lupta si rachete cu raza lunga de actiune in Ucraina",…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi un nou ajutor american de 2,5 miliarde de dolari pentru securitatea alimentara in Africa, cu ocazia unui summit la Washington care a reunit aproximativ 50 de lideri africani, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…