In februarie, peste 100.000 de persoane aflate in situație nereglata au fost arestate la granița de sud cu Statele Unite. Intr-un interviu acordat postului ABC, președintele SUA, Joe Biden, le-a cerut migranților sa ramana acasa. „Suntem pe cale sa avem mai multe persoane la granița de sud-vest decat am avut in ultimii 20 de ani”, […] The post Joe Biden catre migranți: Va spun clar, nu veniți in SUA! first appeared on Ziarul National .