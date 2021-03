Presedintele SUA, Joe Biden, le-a cerut marti minorilor si familiilor fara documente, protagonisti ai ultimului val de migratie catre Statele Unite, sa ramana in tarile lor, transmite EFE. ''Nu veniti (in SUA). Nu va parasiti satul, orasul sau comunitatea'', a declarat Biden intr-un interviu la ABC News care va fi difuzat miercuri si din care postul de televiziune a prezentat deja cateva fragmente. Acesta a fost mesajul transmis de Biden pe fondul cresterii numarului de minori neinsotiti si fara documente care in ultima saptamana traverseaza Mexicul in directia SUA, in pofida faptului…