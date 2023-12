Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a pledat miercuri in fața republicanilor pentru o noua infuzie de ajutor militar pentru Ucraina, avertizand ca o victorie a Rusiei asupra Ucrainei ar lasa Moscova in poziția de a ataca aliații din NATO și ar putea atrage trupele americane intr-un razboi.Biden a vorbit in timp…

- Joe Biden spune ca SUA, prin Congresul sau, este gata sa continue finanțarea militara a Ucrainei in razboiul cu Rusia, ce ține din februarie 2022, potrivit Reuters. Președintele american Joe Biden a cerut republicanilor o noua infuzie de ajutor militar pentru Ucraina, miercuri (6 decembrie), avertizand…

- Aliatii occidentali ai Kievului inca nu au o idee clara despre cum vor sa se incheie razboiul din Ucraina, ceea ce reprezinta o „problema serioasa”, care compromite sansele de victorie ale Ucrainei si din cauza careia coalitia care sprijina Ucraina pierde miliarde de dolari, a declarat, intr-un interviu…

- Ramzan Kadirov, șeful regiunii ruse Cecenia și aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, a propus sambata ca alegerile prezidențiale din martie anul viitor sa fie amanate din cauza razboiului din Ucraina sau sa se limiteze la un singur candidat - Putin, scrie Reuters.Liderul de la Kremlin, care…

- Kremlinul estimeaza vineri ca o crestere a tensiunilor intre Ucraina si aliatii sai din Europa este ”inevitabila”, o reactie fata de disputa in curs dintre Kiev si Polonia cu privire la exportul ucrainean al cerealor la Marea Neagra, relateaza AFP.”Prezicem ca aceste frictiuni intre Varsovia si Kiev…

- Comisia Electorala Centrala a Rusiei a anuntat ca partidul Rusia Unita al presedintelui Vladimir Putin a castigat alegerile regionale in cele patru teritorii anexate de Moscova in Ucraina, relateaza AFP, informeaza News.ro.Potrivit primelor rezultate publicate pe site-ul Comisiei Electorale, in timp…