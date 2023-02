Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, cel mai in varsta presedinte american in functie, a confirmat ca intentioneaza sa-si anunte candidatura pentru al doilea mandat la prezidentialele din 2024, dar nu imediat.„Intentia mea este… a fost de la inceput sa candidez”, a spus vineri democratul de 80 de ani in cursul unui interviu…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Reprezentantul oficial al Casei Albe, Karin Jean-Pierre, a confirmat intenția președintelui SUA, Joe Biden, de a fi ales pentru un nou mandat de șef al statului, in ciuda faptului ca nu și-a inaintat inca oficial candidatura, relateaza RIA Novosti. "El spune ca intenționeaza sa participe la cursa (prezidențiala)…

- Trei sferturi dintre americani iși doresc un președinte sub 65 de ani, arata un nou sondaj. Asta inseamna ca fostul președinte Donald Trump, in varsta de 76 de ani, și președintele in exercițiu Joe Biden, in varsta de 80 de ani, n-ar trebui sa mai candideze pentru Casa Alba in 2024. Sondajul realizat…

- Joe Biden a parasit marți Washingtonul, lasand in urma un ciclon devastator in nordul Statelor Unite pentru o vacanța in Caraibe, unde este de așteptat sa ia decizia privind o rezoluție mult așteptata pentru 2023: daca va candida la președinție in 2024. Chiriașul Casei Albe a fost subiectul unor critici…

Joe Biden si sotia sa Jill au petrecut un Craciun linistit la Casa Alba. Ei au vorbit cu membri ai armatei americane stationati in diverse zone ale lumii, anunța news.ro