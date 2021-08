Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a avertizat sambata ca un nou atac la aeroportul din Kabul este ''foarte probabil'' in urmatoarele 24-36 de ore, adaugand ca raidul cu drona efectuat vineri de armata SUA care a ucis in Afganistan doi membri ai gruparii Stat Islamic nu este ultimul, relateaza agentiile…

- Președintele american Joe Biden a avertizat sâmbata seara ca noi atacuri teroriste în Afganistan pot avea loc în urmatoarele ore, dar și ca forțele americane vor continua atacurile asupra militanților Statului Islamic, dupa ce sambata un atac cu drona a ucis doi militani ISIS-K. Biden…

- Joi dupa-amiaza a avut loc un atac sinucigaș in apropierea aeroportului din Kabul, in timpul operațiunilor de evacuare. Mai multe explozii au blocat complet zona și au produs haos prin mulțime. Bilanțul morților a ajuns la peste 90 de decese și 150 de persoane ranite in atacul terorist. Totuși, procedurile…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- Presedintele american, Joe Biden, a avertizat sambata ca eforturile Statelor Unite de e evacua cetatenii americani si aliatii afgani din Kabul ar fi fost „grele si dureroase” oricand ar fi inceput misiunea de evacuare, relateaza adevarul.ro.

- Președintele SUA Joe Biden a anunțat, intr-o declarație de presa, ca lucreaza din greu și cat mai repede posibil pentru a evacua oamenii din Afganistan, informeaza Agerpres, care preia AFP.Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august,…

- Președintele SUA, Joe Biden, și cancelarul german, Angela Merkel, au discutat situația din Afganistan, unde talibanii au preluat puterea. „Cancelarul și președintele au convenit asupra unei cooperari strinse in continuare, inclusiv intre Bundeswehr și forțele americane de securitate pe aeroportul de…

- Caderea rapida a forțelor armate și a guvernului din Afganistan a luat prin surprindere administrația Biden, care estimase ca ar putea dura luni de zile pana sa cada guvernul din Kabul, ceea ce ar fi dat timp suficient trupelor americane pentru a pleca, a relatat CNN . Fostul presedinte american Donald…