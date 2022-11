Stiri pe aceeasi tema

Fostul presedinte american democrat Barack Obama a atras atentia ca ''si alti oameni vor mai avea de suferit'' daca actualul climat politic din SUA nu se va schimba, dupa ce sotul presedintei Camerei Reprezentantilor a fost atacat de un barbat cu un ciocan, relateaza Reuters.

Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat joi ca ultimele rapoarte venite din Florida sugereaza ca uraganul Ian a provocat multe pierderi de vieti omenesti, cu toate ca pana acum a fost confirmat un singur deces din cauza furtunii.

Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

Mai mulți parinți s-au plans ca directorii unor școli le-au cerut declarații notariale ca nu realizeaza venituri pentru a primi sprijin educațional pentru copiii lor școlari.

Banca Centrala Europeana trebuie sa tina cont de schimbarile climatice cand ia decizii deoarece au un impact clar, in special asupra inflatiei, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat joi publicatiei Madame Figaro, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Fostul premier Ludovic Orban susține ca, daca Guvernul nu asigura resursele financiare necesare pentru compensarea energiei „se va ajunge la un blocaj care va aduce practic și mai mare suferința in sectorul de energie".

Un nou raport folosește date hiperlocale și proiecții climatice pentru a arata ca orașe din nordul Statelor Unite ale Americii, precum Chicago, ar putea avea mult mai multe zile de caldura extrema in fiecare an, in urmatorii 50 de ani, potrivit NBC News, scrie Mediafax.

Joe Biden starnește controverse in ultimul timp, dupa ce in programele sale oficiale recente a comis mai multe gafe. De data aceasta este vorba de strangerea de mana cu senatorul Chuck Schumer.