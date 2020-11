Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Sharon Stone, care sprijina de multi ani actiunile de combatere a bolilor infectioase si cercetarile medicale impotriva maladiei SIDA, a anuntat ca face parte din echipa de tranzitie a lui Joe Biden, informeaza site-ul 20minutes.fr. Vedeta americana, devenita celebra pentru rolul din…

- "Sunt in echipa de tranzitie a lui Biden si daca presedintele sau vicepresedintele Harris imi va cere sa lucrez pentru bolnavii infectiosi, as accepta si as folosi experienta acumulata de-a lungul vietii pentru acest subiect", a spus actrita intr-un interviu acordat jurnalistului Billy Bush pe postul…

- Actrita americana Sharon Stone, cunoscuta pentru actiunile sale in cercetarea SIDA, a dezvaluit saptamana aceasta ca face parte din echipa de tranzitie a lui Joe Biden noteaza news.ro. "Sunt in echipa de tranzitie a lui Biden si daca presedintele sau vicepresedintele Harris imi va cere sa…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj de felicitare, luni, președintelui ales al Statelor Unite ale Americii, in care ii transmite lui Jeo Biden ca țara noastra ramane ferm angajata sa continue promovarea obiectivelor noastre comune de securitate strategica,

- Joe Biden a ținut, sambata seara, primul sau discurs in calitate de președinte ales al Statelor Unite ale Americii.”Administrația noastra va fi despre oameni și vom face ca America sa fie respectata din nou in lume”, a spus democratul Joe Biden. ”Trebuie sa facem din aceasta țara un taram pentru toata…

- Agentia de presa Associated Press si posturile de televiziune CNN si NBC l-au dat sambata castigator pe candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden. Dupa calcularea voturilor obținute de candidatul democrat in statul Pennsylvania, Joe Biden obține scorul electoral necesar accederii in funcția…

- S-a incheiat numararea in Pennsylvania, cu Joe Biden declarat caștigator. Biden a ajuns la un avans de circa 34.000 de voturi, care nu mai poate fi rasturnat de Trump cu ultimele doua procente ramase de numarat. Joe Biden a adunat astfel 273 de electori cu cei 20 ai Pennsylvania, conform CNN. La final,…

- Anthony Fauci, cel mai mare expert in boli infectioase din Statele Unite ale Americii, a lansat un puternic avertisment cu privire la pregatirea tarii pentru pandemie, avertizand ca urmeaza sa vina vremuri dificile, relateaza Agerpres . ”Vom avea multe probleme. Nu este o situatie buna”, a spus Fauci…