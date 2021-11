Episcopii romano-catoloci din SUA se reunesc saptamana viitoare intr-o conferința in care urmeaza sa decida daca ii vor retrage dreptul la impartașanie președintelui Joe Biden, ca urmare a poziției sale in chestiunea avortului. Situația este cu atat mai delicata cu cat, in ciuda faptului ca Joe Biden este pentru dreptul femeilor de a decide asupra […] The post Joe Biden ar putea fi pedepsit IN SUA, pentru ca apara drepturile femeilor de a decide asupra avorturilor first appeared on Ziarul National .