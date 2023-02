Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukasenko, a comentat vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia și l-a invitat pe seful de la Casa Alba la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului" in Ucraina, informeaza agenția belarusa Belta, citata de Agerpres.Mai mult, Aleksandr…

- Statele Unite sunt "intr-o pozitie mai buna decat orice tara din lume" pentru a-si relansa economia in pofida efectelor razboiului din Ucraina si a pandemiei de COVID-19, a asigurat presedintele Joe Biden marti la inceputul discursului sau despre "Starea Uniunii", transmite miercuri AFP.Revenirea…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Președintele Joe Biden a declarat luni, la o intalnire cu presa la Casa Alba, ca Statele Unite nu vor livra Kievului, dupa tancurile grele, avioane de lupta F-16. La o intrebare pusa de jurnalist privind posibilitatea furnizarii de avioane de lupta Ucrainei, președintele american a raspuns ”scurt”:…

- Președintele SUA, Joe Biden refuza sa dea curs solicitarilor ucrainene de asistența occidentala suplimentara in razboiul impotriva Rusiei. Joe Biden a respins luni categoric ideea trimiterii de avioane de lupta F-16 americane in Ucraina. Președintele american a spus „nu” atunci cand a fost intrebat…

- Statele Unite nu intentioneaza sa furnizeze Ucrainei avioane de lupta F-16, potrivit presedintelui american Joe Biden. Ucraina incearca sa isi convinga partenerii externi sa ii livreze avioane de razboi de generatia a 4-a, superioare celor de productie sovietica pe care le are in dotare, iar Franta…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a revenit acasa din SUA, prima sa vizita in strainatate de la declanșarea razboiului, nu inainte de a trece prin Polonia, informeaza Ukrainska Pravda . „In drum spre casa, m-am intalnit cu un prieten al Ucrainei – președintele Poloniei, Andrzej Duda. Am facut…

- Presedintia rusa a declarat ca nu vede nicio sansa pentru convorbiri de pace cu Kievul in contextul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski efectueaza miercuri o vizita la Washington.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca livrarile de arme occidentale catre Ucraina…