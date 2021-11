Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, si președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța marti planurile ce vizeaza construirea de reactoare modulare mici (SMR) in Romania, in parteneriat cu firma americana NuScale Power.

- Klaus Iohannis și Joe Biden, președintele Americii, s-au intalnit la Summitul liderilor mondiali din cadrul Conferintei Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice, care are loc, in aceste zile, la Glasgow, in Scotia. Cei doi șefi de stat și-au zambit amical și și-au dat mana. Klaus Iohannis s-a…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, este in Europa pentru doua summituri importante. El a ajuns azi-noapte la Roma, insoțit de Prima Doamna. Este al doilea turneu european al lui Joe Biden, de cand a preluat mandatul. Prima sa oprire oficiala va fi la Vatican unde va fi primit de Papa Francisc. Dupa…

- In cel mai recent interviu acordat, fostul președinte american Donald Trump a declarat ca este decis sa revina la Casa Alba, astfel ca va candida la alegerile din 2024. „Doar diagnosticul unui doctor” ar putea opri candidatura lui Donald Trump, al 45-lea presedinte al Americii, pentru alegerile prezidentiale…

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri, in cadrul unui summit virtual pe tema Covid-19, ca SUA vor dona inca 500 de milioane de vaccinuri impotriva Covid-19 catre țari cu economii mici și medii din intreaga lume, ceea ce va crește totalul de doze donate de Statele Unite la peste 1,1 miliarde…

- O noua amenințare teorista a produs haos pe aeroportul din Kabul. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a avertizat in privința unei amenintari „specifice si credibile” in apropierea aeroportului din Kabul, cerand astfel cetațenilor sa grabeasca procedurile de evacuare. Potrivit presei…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a reacționat dur dupa atacul de la Kabul. Oficialul le-a transmis teroriștilor ca nu vor fi iertați niciodata. „Nu va vom ierta, nu vom uita, o sa va vanam și va vom face sa platiți!”, a transmis președintele. Joe Biden a mai spus inca o data ca…

- Mereu revanșard dupa infrangerea sa la alegerile prezidențiale, Donald Trump nu a omis sa exploateze victoria talibanilor din Afganistan pentru a cere demisia succesorului sau la Casa Alba. Concomitent, judecat responsabil pentru cucerirea fulgeratoare a capitalei afgane Kabul de catre insurgenții talibani,…