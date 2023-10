Stiri pe aceeasi tema

- Antony Blinken spune ca epoca post-Razboi Rece s-a incheiat odata cu invazia rusa in Ucraina. Secretarul american de stat a revendicat rolul de leadership al SUA in lume in perioada care urmeaza. Pentru a castiga „increderea” altor tari, acest rol trebuie exercitat insa cu „modestie”, consemneaza…

- Ministrul de externe al Ungariei, a carui tara are relatii reci cu actuala administratie democrata de la Washington, si-a exprimat admiratia si sustinerea pentru fostul presedinte republican Donald Trump, care cel mai probabil va fi din nou rivalul lui Joe Biden la alegerile prezidentiale de anul viitor,…

- Un tribunal federal american a decis luni ca procesul de la Washington impotriva fostului presedinte Donald Trump privind incercarile sale de a inversa rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA din 2020 va incepe la data de 4 martie 2024, transmit Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Anuntul a fost…

- Donald Trump a denuntat cu fermitate data stabilita de un judecator pentru inceperea procesului sau federal la Washington cu privire la presiunile electorale din 2020, calificand decizia „ingerinta electorala” in alegerile prezidentiale din 2024, relateaza AFP. Intr-o postare pe reteaua sa Truth Social,…

- Pascale Ferrier, o franco-canadiana in varsta de 56 de ani, a pledat vinovata in ianuarie la tribunalul federal din Washington pentru "incalcari ale regulilor armelor biologice". Sentinta primita corespunde celor 262 de luni de inchisoare prevazute in acordul sau cu procuratura, relateaza AFP, citata…

- Donald Trump a fost inculpat in Georgia pentru o serie de infracțiuni legate de incercarea sa de a se agața de putere dupa ce va pierde alegerile prezidențiale din 2020 in fața lui Joe Biden. Este pentru a patra oara cand dl Trump primește un act de acuzare, dupa ce s-a confruntat cu alte acuzații in…

- Astfel, atat senatorii democrati, cat si cei republicani din SUA si-au reluat miercuri eforturile pentru a impiedica ieșirea SUA din NATO, printr-o decizie unilaterala a președintelui SUA, fara aprobarea prealabila a Senatului american, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.„Presedintele nu va suspenda,…