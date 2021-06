Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden considera ca apararea unui aliat NATO atacat, prevazuta de articolul 5 din tratatul Atlanticului de Nord, este o "obligatie sacra", a spus el, duminica, in conferinta de presa dupa summitul G7, scrie AFP, potrivit news.ro. "Credem ca NATO si articolul 5 sunt…

- Presedintele american Joe Biden considera ca apararea unui aliat NATO atacat, prevazuta de articolul 5 din tratatul Atlanticului de Nord, este o "obligatie sacra", a spus el, duminica, in conferinta de presa dupa summitul G7, scrie AFP.

- Apararea unui aliat care este atacat, prevazuta de articolul V al tratatului NATO, este o obligatie "sacra", a declarat duminica presedintele american Joe Biden, intr-o conferinta de presa in finalul summitului G7 de la Cornwall, transmit AFP si Reuters. "Consideram ca NATO si articolul…

- Democratiile occidentale sunt in competitie cu guvernele autocrate, a declarat duminica presedintele american Joe Biden, in finalul summitul G7 al celor mai industrializate state desfasurat la Cornwall (Anglia), transmit Reuters si AFP. "Suntem intr-o competitie, nu cu China in sine, cu autocratii si…

- Venire la putere a lui Joe Biden in Statele Unite a adus 'un nou' elan lucrarilor G7, a afirmat cancelarul german Angela Merkel duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, al celor mai industrializate sapte state (Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie…

- Regina s-a intalnit, vineri, cu presedintele american Joe Biden sub baldachinul celei mai mari paduri tropicale indoor, la Eden Project, unde a gazduit o receptie pentru liderii din Grupul celor Sapte, prezenti in Marea Britanie la un summit de trei zile, scrie Reuters, potrivit news.ro. Regina…

- Regina Elizabeth a II-a s-a intalnit vineri cu presedintele american Joe Biden sub baldachinul celei mai mari paduri tropicale indoor, la Eden Project, unde a gazduit o receptie pentru liderii G7, prezenti in Marea Britanie la un summit de trei zile, scrie Reuters. Regina Elizabeth a II-a a pozat alaturi…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii îi va primi, la reședința sa de la Castelul Windsor, pe președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden, întâlnirea fiind programata pentru 13 iunie, chiar înaintea summitului pe care liderul de la Casa Alba îl va avea cu omologul…