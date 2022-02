Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat, marti, o „prima transa” de sanctiuni care ar trebui sa taie finantarile occidentale pentru Rusia si sa vizeze „elitele rusesti”, precum si institutiile financiare. (Discursul incepe la minutul 1:23:00) „Instituim sanctiuni ample asupra datoriilor suverane ruse.…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca va recunoaște independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk. Liderii celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei l-au indemnat, luni, pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca independenta acestor teritorii si sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk. Liderii celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei l-au indemnat, luni, pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca independenta acestor teritorii si sa puna in functiune…

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat marți seara ca Rusia are peste 150.000 de militari poziționați in jurul Ucrainei și a spus ca anunțul ministrului rus al Apararii despre retragerea in cursul zilei de azi a unor unitați militare aflate la granița Ucrainei ”nu a putut fi verificat”. Intr-un…

- Președintele american Joe Biden a facut marți un apel fermpreședintelui rus Vladimir Putin sa se retraga din razboiul cu Ucraina, vorbind cu hotarare despre „moartea și distrugerea inutila” pe care Moscova le-ar putea provoca și indignarea internaționala cu care se va confrunta Putin. Intr-un discurs…

- El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate de Rusia in cursul reuniunii de luni a Consiliului de Securitate al ONU.SUA au pregatit "dispozitive de sanctiuni specifice impotriva membrilor elitei ruse si a familiilor acestora" daca vreodata Rusia va atac Ucraina, declarase…

- Presedintele SUA Joe Biden si sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunta intr-un mesaj comun ca lucreaza la planuri de urgenta pentru a garanta securitatea aprovizionarii cu energie a Ucrainei si a Europei.