Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP.

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP. Acest anunt…

- Liderii G7 s-au intalnit de urgența sa stabilieasca negocierile cu talibanii in privința evacuarii popriilor cetațeni din Afganistan, dar și a partenerilor afgani. Mai multe țari au termen limita pana pe 31 august pentru a retrage toate trupele militare și a-i evacua pe proprii cetațeni din Afganistan,…

- Talibanii nu vor prelungi termenul-limita de 31 august pentru plecarea fortelor occidentale din Afganistan, au declarat ieri pentru Agentia Reuters doua surse din cadrul gruparii radicale islamiste, potrivit Agerpres. De altfel, niciun guvern sau vreun oficial occidental nu i-a abordat pe talibani pentru…

- Taiwanul a multumit Statelor Unite pentru ca a acceptat sa-i vanda tunuri in valoare de 750 milioane de dolari (633 milioane de euro), destinate sa permita insulei sa se apere in cazul unei eventuale invazii a Chinei, potrivit France Presse. Ministerul de Externe taiwanez a subliniat ca este prima vanzare…

- Președintele american Joe Biden a anunțat o noua cerința pentru încurajarea achizițiilor de produse fabricate în Statele Unite, aceasta urmând sa întareasca politica „Made in America”, unul dintre proiectele fanion ale predecesorului sau, republicanul Donald Trump,…

- Inițiativa celor Trei Mari, mesaje ale președintilor american si german Arhiva foto. Președintele american, Joe Biden, a îndemnat țarile Europei Centrale și de Est sa-și întareasca economiile prin investiții în infrastructura și combaterea corupției. El a transmis…

- CHIȘINAU, 21 iun – Sputnik. Inainte de a pronunța cuvantul „lege”, SUA ar trebuie mai intai sa se pedepseasca pe sine cu sancțiuni pentru Iugoslavia și Irak, precum și pentru cei uciși și mutilați in intreaga lume, considera reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, scrie…