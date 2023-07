Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte marti crearea unui nou monument national in memoria lui Emmett Till, un adolescent de culoare victima a unui asasinat rasist in 1955 si care a devenit o figura postuma in miscarea pentru drepturile civile, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP, citat de Agerpres.

Acest act simbolic face parte din lupta impotriva unui rasism renascut, a precizat executivul american.

