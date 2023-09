Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden i-a dat asigurari joi lui Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, in legatura cu sprijinul constant al Statelor Unite si a declarat ca nu exista nicio „alternativa” pentru Congresul american in afara de votul in favoarea continuarii ajutorului acordat Ucrainei,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi, dupa intrevederea cu presedintele american, Joe Biden, la Casa Alba, ca SUA va ajuta Ucraina sa isi consolideze apararea aeriana pe durata iernii care se apropie, informeaza Rador."Am ajuns la un acord pentru intarirea capacitatilor de aparare…

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei „importante” mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza AFP.

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca a luat o "decizie foarte dificila" livrand munitie cu fragmentatie Ucrainei, justificand acest lucru prin faptul ca Ucraina "ramane fara munitie", relateaza AFP, citat de Agerpres."A fost o decizie foarte dificila pentru mine", a declarat presedintele…