- Europa nu trebuie sa cada in capcana de a crea o "profeție autoimplinita" ca NATO ar ceda sub un al doilea mandat al lui Trump și ca legatura transatlantica ar fi incheiata, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit The Guardian.

- Fostul președinte Traian Basescu nu crede ca Joe Biden mai este capabil pentru un nou mandat. „Vreau sa știu ca liderul lumii libere este sanatos” a spus fostul președinte la Digi24, facand referire la numeroasele gafe ale lui Biden.

- Actorul american Michael Douglas a declarat ca ar fi „greu” de imaginat ca Joe Biden sa iși indeplineasca intregul mandat de președinte daca va fi reales, potrivit BBC. ”Este atat de greu pentru mine sa mi-l imaginez pe un parcurs de patru ani și jumatate de acum”, a spus Douglas. Acesta a strans anterior…

- Duminica, 7 iulie a.c., au avut loc alegerile locale in comuna Costinesti, in cele doua sectii din comuna au votat 2.026 de alegatori din cei 2.877 cu drept de vot, un procent de 73,50 dintre cetateni. Conform rezultatelor finale, din cele 2.026 de voturi exprimate in cele doua sectii din comuna Costinesti…

- Presedintele american Joe Biden nu ia in considerare "absolut deloc" retragerea candidaturii pentru un al doilea mandat, a declarat miercuri purtatoarea sa de cuvant, in timp ce se inmultesc intrebarile cu privire la acuitatea sa mentala dupa o performanta dezastruoasa in timpul dezbaterii cu Donald…

- Liderii Uniunii Europene au decis sa o propuna pe Ursula von der Leyen, provenind din familia politica de centru-dreapta, pentru un al doilea mandat de cinci ani in fruntea Comisiei Europene si l-au ales pe socialistul portughez Antonio Costa ca viitor presedinte al Consiliului European, relateaza Reuters…

- Joe Biden a postat un videoclip pe social media, inainte de dezbaterea prezidențiala CNN, prin care il portretizeaza pe rivalul sau, Donald Trump, ca fiind "nepotrivit" pentru funcția de președinte al SUA

- Unii membri ai Partidului Democrat din SUA sugereaza ca, la congresul partidului de la Chicago din august 2024, președintele american Joe Biden iși va anunța decizia de a nu participa la viitoarele alegeri. Dupa cum scrie Der Spiegel, Biden va propune sa o nominalizeze in schimb pe soția fostului șef…