Presedintele american Joe Biden a dat asigurari vineri ca are vocea ragusita din cauza unei raceli, pe care a luat-o la contactul cu un nepot, si a anuntat ca este testat covid-19 zilnic, relateaza AFP.

Biden a sustinut vineri o alocutiune pe tema economiei, cu o voce ragusita, si a avut câteva accese de tuse, ceea ce l-a determinat pe un jurnalist sa-l întrebe despre starea sanatatii.

&"Sunt bine. Sunt testat covid zilnic. Ce am eu este ca un nepot de un an si jumatate avea o raceala si îi place sa-si îmbratiseze bunicul. Este doar o raceala&", a declarat el.

