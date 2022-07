Stiri pe aceeasi tema

Președintele SUA, Joe Biden, a vorbit miercuri despre tumorile cutanate non-melanom pe care le-a extirpat anterior, atunci cand a vorbit despre "boala sa de cancer"., a declarat adjunctul secretarului de presa al Casei Albe, Andrew Bates, pe pagina sa de Twitter.

Președintele american, Joe Biden, a declarat, miercuri, ca are cancer, forțand biroul de presa de la Casa Alba sa clarifice rapid declarația. Intr-un discurs despre incalzirea globala, Joe Biden a vorbit despre emisiile rafinariilor de petrol din apropierea casei sale din copilarie din Claymont

Președintele american Joe Biden și prințul saudit Mohammed bin Salman s-au salutat „batand pumnul" - genul de salut care presupune un contact fizic minim, adoptat in timpul pandemiei de coronavirus -, in loc sa-și stranga mana, vineri, in timpul vizitei pe care liderul de la Casa Alba o face in Arabia

Soțiile liderilor G7 fac o plimbare prin imprejurimile locului de desfașurare a reuniunii, de langa Munchen, dar au luat parte și la alte activitați. Soțiile conducatorilor și liderilor G7 au participat luni (27 iunie) la programul de parteneriat G7, unde s-au intalnit cu un grup local de antrenament

Joe Biden a semnat sambata o lege ce vizeaza o reglementare a armelor de foc, cea mai importanta din ultimii aproape 30 de ani, dar care ramane departe de ambitiile presedintelui american, transmite AFP, citata de Agerpres. "Chiar daca aceasta lege nu cuprinde tot ceea ce doresc, ea include masuri pe

Joe Biden a fost intrebat, luni, daca va vizita Ucraina, avand in vedere ca in aceasta saptamana, liderul american va fi prezent in Europa pentru a participa la reuniunea G7 și summitul NATO. Președintele de la Casa Alba se numara printre puținii lideri occidentali care nu au vizitat țara invadata de

Cel putin trei persoane au fost ucise miercuri, intr-un atac armat la un spital din Tulsa, Oklahoma, sudul Statelor Unite, a anuntat politia locala, indicand ca suspectul este si el mort, noteaza AFP, citat de Agerpres . „Putem confirma ca patru persoane au murit, printre care atacatorul", intr-un atac

Președintele SUA, Joe Biden, și-a exprimat sprijinul pentru candidaturile la NATO ale Suediei și Finlandei, calificand-o drept "o zi importanta", dupa intalnirea cu liderii acestor țari la Casa Alba.