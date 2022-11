Joe Biden, anunț după alegerile din SUA - Replica lui Donald Trump - Când se dă bătălia decisivă între democrați și republicani „A fost o zi buna pentru democrație și pentru America. Democrații au avut o noapte puternica. Cea mai buna noapte pentru (alegerea) guvernatorilor din 1986”, a afirmat președintele Joe Biden despre alegerile pentru Congres de la jumatatea mandatului.„Poporul american a vorbit, acest lucru arata ca Democrația este ceea ce suntem. Alegerile au avut loc fara prea multe interferențe sau fara niciun fel de interferențe”, a mai spus Biden.„In timp ce presa și experții au prezis un val roșu uriaș, acesta nu s-a materializat”, a spus Biden, in prima sa conferința de presa de la inchiderea urnelor la alegerile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

