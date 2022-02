Stiri pe aceeasi tema

- „Nu va mai exista” gazoductul Nord Stream 2 daca Rusia va invada Ucraina, a declarat luni președintele american Joe Biden într-o conferința alaturi de cancelarul german Olaf Scholz, acesta din urma asigurând ca Washingtonul și Berlinul sunt „absolut unite” în…

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat luni operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, informeaza Reuters. "In 2021, 59,2 miliarde metri cubi de gaze…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, convorbire cu Vladimir Putin Paris. Foto: Daniela Coman RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au convenit, în convorbirea telefonica pe care au avut-o astazi, ca este necesara…

- SUA și mai multe state aliate sunt în discuții pentru a mai desfașura mii de trupe în țarile NATO din Europa de Est, precum România, Bulgaria și Ungaria, înainte de orice potențiala invazie rusa a Ucrainei, ca dovada de sprijin în fața agresiunii în desfașurare a…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie când iau în calcul sanctiuni împotriva Rusiei în cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, potrivit Agerpres.Printre posibilele sanctiuni…

- Rusia constata ca Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) „invadeaza treptat" Ucraina si „nu mai poate accepta acest lucru", a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat duminica CNN. „Constatam…

- Noul cancelar german Olaf Scholz a amenintat miercuri cu posibile "consecinte" pentru gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, in cazul invadarii teritoriului Ucrainei de trupele ruse, in timp ce Ministerul francez de Externe a transmis Moscovei ca un astfel de…