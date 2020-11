Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la functia de presedinte al SUA Joe Biden se va adresa vineri seara americanilor, a declarat pentru AFP o sursa din echipa sa de campanie. In acest moment Joe Biden conduce cursa impotriva rivalului republican Donald Trump in statul-cheie Pennsylvania. Este de asteptat ca fostul…

- Administratia Federala a Aviatiei (FAA) a instituit miercuri - la o zi dupa alegerile prezidentiale americane - in mod temporar, o zona de restrictie ”a spatiului national al Apararii”, deasupra casei candidatului democrat Joe Biden, la Wilmington, in Delaware, relateaza CNN.Potrivit unei…

- Joe Biden, candidatul democratilor la presedintia SUA, va beneficia de protectie suplimentara din partea Secret Service in Wilmington, statul Delaware, unde planuieste sa ramana inca o zi pentru un posibil discurs important, scrie presa locala preluata de dpa, potrivit Agerpres.

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.…

- "Fiti increzatori, vom castiga", a spus Joe Biden in fata sustinatorilor sai reuniti pe sistem 'drive-in' in fieful sau din Wilmington, statul Delaware. "Consideram ca suntem pe drumul cel bun pentru a castiga alegerile", a afirmat Biden, sub claxoane entuziaste. Citeste si REZULTAT ALEGERI…

- Joe Biden, candidatul democrat la alegerile prezidentiale din Statele Unite, a sustinut marti noaptea un scurt discurs din Wilmington (Delaware) in care le-a cerut sustinatorilor lui sa aiba rabdare si s-a aratat optimist privind rezultatul.