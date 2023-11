Stiri pe aceeasi tema

- Restabilirea dialogului dintre armatele Washingtonului si Beijingului va fi o prioritate pentru presedintele american Joe Biden atunci cand se va intalni miercuri cu omologul sau chinez. Xi Jinping.

- Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping se vor intalni pe 15 noiembrie in zona San Francisco, in incercarea de a „stabiliza" legaturile dintre cele doua superputeri, potrivit Mediafax. „Obiectivul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze intr-adevar relația…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit vineri cu ministrul chinez de externe Wang Yi, cu care a avut o ora de discutii pe care Casa Alba le-a caracterizat drept o "buna oportunitate" pentru a mentine deschise liniile de comunicare intre cele doua tari rivale geopolitic, relateaza Reuters, citat…

- Inainte de vizita in Statele Unite a șefului diplomației chineze, Wang Yi, liderul de la Beijing a afirmat ca tara sa este dispusa sa coopereze cu SUA. Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri, potrivit presei de stat chineze, ca tara sa este dispusa sa coopereze cu Statele Unite, in conditiile…

- Imagini rare cu Vladimir Putin și servieta sa nucleara au fost difuzate, miercuri, de la vizita in China a liderului de la Kremlin, conform Reuters.Putin este filmat dupa o intalnire cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing, in timp ce se indreapta catre o alta intalnire și este urmat de doi…

- Presedintele chinez Xi Jinping a descris luni relatiile dintre Beijing si Washington ca fiind decisive pentru "viitorul umanitatii", in timpul unei vizite in China a unor senatori americani, in cadrul apropierii diplomatice intre cele doua mari puteri, relateaza AFP. "Relatiile dintre China si Statele…

- Presedintele chinez Xi Jinping a anuntat miercuri ridicarea relatiilor dintre China si Venezuela la cel mai inalt nivel, in timpul unei intalniri la Beijing cu omologul sau venezuelean Nicolas Maduro, relateaza AFP.