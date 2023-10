Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- Președintele american Joe Biden a avut convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu șeful Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, in contextul pregatirilor Israelului pentru o operațiune in Fașia Gaza. In timpul convorbirilor telefonice, liderul american a remarcat sprijinul…

- Armata israeliana a confirmat sambata dimineața ca cel puțin 120 de civili sunt ținuți ostatici in Gaza de catre Hamas, scrie publicația israeliana Haaretz, dar numarul real ar putea fi ceva mai mare.Trupele israeliene care au intrat vineri in Fașia Gaza pentru a efectua „raiduri localizate” au gasit…

- Presedintele american Joe Biden a promis ca va face „tot ce-i sta in putere” pentru a-i elibera pe cetatenii americani tinuti ostatici de Hamas, intr-un interviu din care un prim extras a fost difuzat vineri de CBS, potrivit AFP. Joe Biden a purtat vineri o discutie de la distanta cu familiile celor…

- Cel puțin 150 de persoane au fost rapite din Israel și duse in Gaza, in timpul atacul surpriza al Hamas de sambata, scrie publicația Times of Israel.Hamas a anunțat vineri ca 13 ostatici pe care ii deține in Fașia Gaza au fost uciși in cursul zilei trecute, in urma loviturilor aeriene israeliene.Gruparea…

- Bilantul victimelor atacurilor israeliene in Fasia Gaza a crescut la 830 de morti si 4.250 de raniti, anunta marti Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza CNN.Un bilant anterior anunta 687 de morti. Ministerul palestinian perecizeaza ca intreruperi ale Internetului afecteaza actualizarea bilantului…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un „sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și soția sa, Olena, au sosit la Casa Alba, unde au fost intampinați de președintele Joe Biden și de soția sa, Jill. Este a sasea intalnire dintre cei doi șefi de stat. Totodata, este a treia vizita a lui Zelenski la Washington in timpul actualei administratii…