- Presedintele american Joe Biden va calatori vineri in Polonia pentru a discuta raspunsul international la invazia Rusiei in Ucraina care a declansat o "criza umanitara si a drepturilor omului", a anuntat duminica seara purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Joe…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut, luni, dupa ce presedintele american Joe Biden a acceptat sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin despre Ucraina in cadrul unui summit, transmite Bloomberg. Casa Alba a confirmat ca presedintele american a fost de acord in principiu sa…

- Liderii occidentali fac eforturi de ultim moment pentru a incerca sa-l determine pe președintele rus Vladimir Putin sa renunțe la ideea de a invada Ucraina și sa rezolve problemele la masa discuțiilor. Dupa ce duminica a vorbit din nou cu liderul de la Kremlin, președintele Franței, Emmanuel Macron,…

- Comandamentul european al aviatiei militare a Statelor Unite ale Americii, cu sediul in Germania, a anuntat vineri ca o escadrila de avioane de vanatoare F-16 va fi mutata din aceasta tara in Romania. Comunicatul US Air Force nu a precizat numarul de avioane care vor urma sa aterizeze la baza aeriana…

- In discutiile sale private, presedintele american Joe Biden se refera la lideri straini mai putin oficial, pe care ii caracterizeaza intr-o maniera colocviala, ca de exemplu pe presedintele rus Vladimir Putin, pe care il considera „tipul cu arme nucleare si fara prieteni", sau pe cancelarul german Olaf…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, dupa discuția cu președintele SUA și cu alți lideri europeni, ca Uniunea Europeana este pregatita sa adopte „o gama larga de sancțiuni sectoriale și individuale” impotriva Rusiei, in cazul unei agresiuni in Ucraina. De asemenea, von der…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a dat asigurari ca exista "unanimitate totala" intre abordarea sa si cea a aliatilor sai europeni in ceea ce priveste comasarea de trupe ruse la frontiera cu Ucraina, dupa videoconferinta pe care a avut-o luni seara cu mai multi lideri europeni pentru a discuta despre…

- Presedintele american, Joe Biden, va avea o „videoconferinta securizata” cu mai multi lideri europeni luni la ora 22:00, ora Romaniei, pentru a discuta despre situatia din Ucraina, a anuntat Casa Alba, potrivit Reuters.