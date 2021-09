Joe Biden a uitat numele premierului australian: Tipul acela de la Antipozi

Stiri pe aceeasi tema

- Scott Morrison a fost numit in multe, dar „tipul acela de la antipozi” poate fi denumirea care il va urmari mult timp cu premierul australian. Momentul a fost surprins in timp ce Joe Biden anunța un nou parteneriat de securitate cu Marea Britanie și Australia, denumit Aukus, parteneriat care prevede…

- Președintele american a participat, alaturi de premierul Marii Britanii și cel al Australiei la semnarea unui tratat istoric pentru submarine nucleare.Momentul a fost surprins in timp ce Biden anunța semnarea unui nou acord acord istoric. Cei trei se aflau in videoconferința.Noul parteneriat dintre…

- Președintele SUA, Joe Biden, a parut sa fi uitat numele primului ministru australian in timpul unei conferințe video, a informat BBC. Joe Biden s-a referit la premierul australian Scott Morrison cu formula „that fella down under”, in traducere „acel coleg din Australia”, dupa ce președintele SUA i se…

- Autoritațile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi pentru AFP un oficial sub condiția anonimatului, dupa încalcarea „contractului secolului” de furnizare a submarinelor franceze catre Australia, ceea ce a generat o criza transatlantica.…

- ​Franța a negat joi ca a fost avertizata înainte de Statele Unite cu privire la o noua alianța între Washington, Canberra și Londra, care a facut ca Australia sa renunțe la contractul cu Franța și sî achiziționeze submarine cu propulsie nucleara folosind tehnologia americana, scrie…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP.

- Statele Unite, care cauta sa îsi consolideze în toate directiile aliantele în fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate în zona indo-pacifica, incluzând livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza…

- Șase țari UE au depașit Marea Britanie in campania de vaccinare, in vreme ce 14 state membre au luat-o in fața SUA, arata cifrele compilate de site-ul Our World in Data . Ritmul zilnic de administrare a dozelor sugereaza ca și alte state UE vor depași, in viitorul apropiat, SUA și Marea Britanie, odinioara…