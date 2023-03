Joe Biden a susținut un discurs în Parlamentul canadian Președintele Joe Biden a prezentat o viziune privind unitatea Americii de Nord și consolidarea legaturilor economice in timpul unui discurs susținut in Parlamentul canadian, scrie Rador. Liderul american a declarat ca prosperitatea celor doua țari este profund conectata la securitatea comuna. Joe Biden și premierul canadian, Justin Trudeau, au promis sa infrunte impreuna regimurile autoritare, inclusiv prin reducerea dependenței de China in privința semiconductorilor și a mineralelor de importanța critica, necesare la producția de baterii și vehicule electrice. Fii la curent cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

