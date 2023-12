Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat, in cea mai puternica critica publica a modului in care Israelul deruleaza razboiul impotriva Hamas din sudul Fasiei Gaza, ca exista un decalaj intre intentiile declarate ale guvernului de a proteja civilii si numarul victimelor, relateaza Reuters,…

- „Una dintre școlile din tabara de refugiați din Jabalia, in nordul Fașiei Gaza, a fost afectata de lovituri” sambata dimineața, a anunțat agenția ONU care asista refugiații palestinieni din Gaza, autoritațile din Fașie raportand zeci de victime. Tot sambata, Israelul a anunțat deschiderea, pentru trei…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a reafirmat vineri, in timpul unei noi vizite la Tel Aviv, ca Israelul are „dreptul” si „obligatia” de a se apara pentru ca un atac asupra sa cum a fost cel efectuat de Hamas pe 7 octombrie „sa nu se mai repete niciodata”, transmite AFP. „Ramanem convinsi ca…

- Fostul ministru Miron Mitrea, convertit in analist politic la Realitatea Plus il critica pe secretarul general al ONU, pentru declarațiile sale care au pus pe jar Israelul, dar și alte state pro-Israel. Nu e treaba lui Guterres sa spuna cine are dreptate sau nu, susține Mitrea. „Guterres este un politician…

- Oficialii militari americani incearca sa opreasca Israelul sa porneasca o invazie terestra in Fașia Gaza. Ei le-au dat ca exemplu tipul de lupta urbana brutala in care SUA s-au angajat impotriva insurgenților in timpul razboiului din Irak, informeaza CNN. SUA l-au trimis in Israel pe generalul cu trei…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, duminica, ca este de parere ca gruparea militanta Hamas trebuie eliminata. In același timp, Joe Biden susține ca trebuie sa se gaseasca o cale pentru un stat palestinian și a avertizat Israelul ca o invazie in Fașia Gaza ar reprezenta o greșeala. Inalti oficiali…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca a avut o intalnire "foarte productiva" la Riad cu printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, un angajament diplomatic esential in conditiile in care Israelul se pregateste sa lanseze un atac terestru in Fasia Gaza controlata de Hamas, iar…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre „nevoile umanitare” ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse. „Am discutat despre modalitati de a raspunde…