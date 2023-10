Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a semnat luni un ordin executiv prin care stabileste standarde de siguranta, securitate si transparenta pentru sistemele cu inteligenta artificiala (AI). Conform decretului respectiv, companiile care dezvolta AI trebuie sa comunice guvernului SUA detalii privind testele…

- Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, a avertizat joi despre riscurile inteligentei artificiale, inaintea unui summit unde Marea Britanie și-a propus sa joace un rol global in modelarea felului in care este proiectata siguranta legata de aceasta tehnologie, transmite CNBC. Sunak a spus intr-un discurs…

- Sunak a spus intr-un discurs ca inteligenta artificiala ”va aduce o transformare la fel de larga ca revolutia industriala, aparitia electricitatii sau nasterea internetului”, in timp ce a adaugat ca exista riscuri asociate acesteia. Premierul a spus ca inteligenta artificiala ar putea facilita construirea…

- Inteligenta artificiala (AI) poate transforma tratamentele medicale, insa, fara o intelegere a modului in care ea functioneaza, implementarea rapida a programelor de sanatate digitala ar putea fi in detrimentul pacientilor, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite AFP. „Avand…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken va vizita in zilele urmatoare Israelul, care a fost atacat de gruparea terorista Hamas in Fașia Gaza. Acest lucru a fost anunțat marți, in cadrul unui briefing, de catre purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Matthew Miller, scrie CNN. Potrivit…

- Presedintele SUA, Joe Biden, le-a cerut marti liderilor mondiali reuniti la Adunarea Generala a ONU sa fie alaturi de Ucraina in lupta sa impotriva invadatorilor rusi, sperand ca si republicanii din Congres vor tine seama de acest indemn, relateaza News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi guvernului de la Moscova sa dezvolte rapid sectorul inteligentei artificiale. Mai mult, Putin a avertizat ca firmele care vor subvenții de la stat au "obligatia" de a utiliza AI, transmite AFP, preluata de Agerpres.