Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden, 79 de ani, a promulgat sambata, 25 iunie, cel mai mare proiect de lege privind controlul armelor de foc din ultimele trei decenii, relateaza CNN . Principala reglementare: interdicția de a deține arme pentru persoanele condamnate pentru infracțiuni cu violența domestica.…

- Mii de americani au inceput sambata sa se adune pe strazile tarii pentru a demonstra in favoarea unei mai bune reglementari a armelor de foc dupa crimele recente, intre care cea dintr-o scoala din Texas care a socat Statele Unite, relateaza AFP. ”Ma alatur lor pentru a reitera apelul meu catre Congres:…

- Zeci de mii de oameni au protestat in SUA pentru a cere legi mai stricte privind controlul armelor, dupa atacurile in masa recente, scrie BBC, potrivit digi24.ro . Cei care au participat la sutele de marsuri au scandat „Nu vreau sa fiu impuscat”. Nouasprezece copii si doi adulti au fost ucisi in atacul…

- Declarand ”Ajunge, ajunge!”, presedintele SUA, Joe Biden a cerut, joi, Congresului sa interzica armele de asalt, sa extinda verificarile de fond si sa implementeze alte masuri de control al armelor de foc pentru a aborda seria de impuscaturi in masa care au lovit Statele Unite, transmite Reuters. In…

- ”Cate masacre mai suntem dispuși sa acceptam?”, a spus președintele american Joe Biden intr-un discurs susținut joi, 2 iunie, cerand interzicerea armelor de asalt, verficarea antecedentelor cumparatorilor și anularea imunitații legale a producatorilor de arme, relateaza The Guardian . Apelul liderului…

- Un barbat inarmat cu o pușca a deschis focul miercuri in interiorul unei cladiri medicale din Tulsa, Oklahoma, ucigand patru persoane, a declarat poliția, in cea mai recenta serie de impușcaturi in masa din Statele Unite. „In acest moment avem patru civili morți”, a spus adjunctul șefului poliției…

- Un barbat inarmat cu o carabina si un pistol a ucis patru persoane intr-o cladire medicala din Tulsa, Oklahoma, miercuri, inainte de a se impusca mortal pe el insusi, a anuntat Politia. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri armate care au cutremurat Statele Unite, relateaza Reuters. Politistii…

- Președintele american Joe Biden și prima doamna a SUA au vizitat duminica, 29 mai, comunitatea din orașul texan Uvalde, devastata de atacul asupra școlii primare Robb, in care doua profesoare și 19 copii au fost uciși, relateaza The Guardian . Locuitorii orașului le-au cerut președintelui democrat și…