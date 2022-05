Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, urmeaza sa aprobe un nou plan de asistenta militara destinata Ucrainei, in valoare de cel putin 100 de milioane de dolari, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a vizitat o fabrica care produce rachete antitanc Javelin, care se numara printre armele pe care SUA le furnizeaza Ucrainei, in incercarea de a opri invazia rusa din Ucraina. Biden a laudat „ritmul rapid" al productiei echipamentelor militare si al ajutorului din partea…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, in noaptea de vineri spre sambata, ca este recunoscator SUA, presedintelui Joe Biden si Congresului pentru „echivalentul celebrului program Imprumut si Inchiriere”, despre care a afirmat ca „a ajutat mult in lupta impotriva nazistilor in timpul…

- Nota diplomatica a fost trimisa dupa ce președintele Joe Biden a aprobat extinderea gamei de arme a Ucrainei. Rusia a trimis marți o nota diplomatica oficiala Statelor Unite in care avertizeaza ca furnizarea de sisteme de arme catre Ucraina „adauga combustibil” conflictului și ar putea duce la „consecințe…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a afirmat, joi, in cadrul declaratiilor cu privire la sanctiunile impuse Rusiei, ca nu intentioneaza sa discute cu Putin, dupa ce presedintele rus a desfasurat o operatiune militara de proportii in Ucraina, scrie News.ro . „Nu intentionez sa discut cu Putin. El…

- „Nu intentionez sa discut cu Putin. El va fi un paria pe scena internationala”, a fost raspunsul lui Biden, intrebat daca are de gand sa discute cu presedintele Rusiei dupa invazia din Ucraina. „Alegerea lui Putin de a face un razboi total nejustificat impotriva Ucrainei va lasa Rusia mai slaba si…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, se intalneste, astazi, cu echipa sa de securitate nationala pe tema situatiei din Rusia si Ucraina, a declarat un oficial de la Casa Alba, citat de Reuters. Intalnirea a fost convocata la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca analizeaza…

- Un inalt oficial de la Casa Alba a anunțat, miercuri, ca Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu pana la „7.000 de soldati”, dintre care unii au sosit miercuri, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Ieri rusii au…