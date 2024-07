Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden se reuneste duminica cu familia sa la resedinta din Camp David pentru a discuta despre campania electorala pentru alegerile din SUA, relateaza NBC, citand cinci surse care cunosc subiectul.

- Presedintele Vladimir Putin nu s-a trezit in toiul noptii pentru a urmari dezbaterea prezidentiala americana dintre Joe Biden si Donald Trump, iar Rusia nu va comenta politica interna a SUA, a declarat vineri Kremlinul, in conditiile in care Putin a fost invocat adesea in discursul celor doi candidati…

- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se confrunta cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala, foarte asteptata, cu mai putin de jumatate de an inainte de scrutin. Primul isi acuza rivalul ca este dezechilibrat…

- Joe Biden l-a numit pentru prima data “delincvent” pe rivalul sau in cursa pentru un nou mandat la Casa Alba, Donald Trump, dupa verdictul de vinovatie pronuntat joi de justitie la New York in procesul penal istoric al fostului presedinte republican.“Pentru prima data in istoria Americii, un fost presedinte…

- Klaus Iohannis s-a intalnit cu președintele american Joe Biden la Casa Alba. In cadrul intalnirii cei doi au dezbatut mai multe subiecte, insa cea mai importata discuție a fost despre candidatura la șefia NATO a lui Iohannis.Ana Maria Pacuraru se afla la Washington unde urmarește indeaproape evenimentele.…

- Presedintele Klaus Iohannis va face, marti si miercuri, o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, el urmand sa fie primit, la Casa Alba, de presedintele SUA, Joe Biden. Totodata, lui Klaus Iohannis i se va acorda un premiu de catre Consiliul Atlantic din SUA. Citește și Banii Mioveniului – ingropati…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, si-a luat in deradere miercuri rivalul in alegerile din noiembrie pentru Casa Alba, pe fostul presedinte Donald Trump (2017-2021), pentru datoriile pe care acesta din urma le acumuleaza din cauza problemelor sale juridice, informeaza EFE, relateaza…

- "Alaturi de Statele Unite si de aliati, Romania ramane pe deplin solidara cu Ucraina. Vom continua sa oferim sprijin multidimensional pentru sustinerea efortului defensiv ucrainean impotriva agresiunii ruse. Este important sa continuam sa raspundem impreuna nevoilor de sprijin", a transmis ministrul…